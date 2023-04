Pnrr, Fitto: "Non stiamo sfasciando nulla"

"Non mi sembra che noi stiamo modificando un modello che funzioni perfettamente: noi non stiamo sfasciando nulla anche se è questa la rappresentazione che le critiche vogliono dare". Così il ministro per le Politiche europee, Raffaele Fitto, alla Camera sul decreto Pnrr. "Abbiamo invece l'ambizione di migliorare profondamente qualcosa che deve funzionare molto meglio", ha aggiunto, sottolineando che "noi vogliamo aprire un tavolo di confronto serio e il Parlamento è il luogo naturale per poterlo fare".