Pnrr, Fitto: "Ora mettere i progetti a terra"

''Il tema del Pnrr riguarda anche il settore del trasporto e ella logistica, dato che si tratta di investimenti di grandi rilievo sul quale è necessario avere degli elementi di chiarezza. La prima parte del programma ha visto avanzare aspetti importanti, come gli aspetti normativi, ora bisogna mettere i progetti a terra. Siamo al lavoro per questo, abbiamo fatto una serie di incontri con Regioni e Comuni e ministeri interessati, e stiamo lavorando sull'avanzamento della spesa e gli obiettivi da raggiungere entro il 31 dicembre di quest'anno''. Lo sottolinea il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in occasione dell'assemblea di Alis.

''E' importante lavorare sul Pnrr lavorare d'intesa con la Comunità Europea e lo faremo con una relazione completa sullo stato di attuazione così come previsto dal Piano di ripresa e resilienza che presenteremo ufficialmente nei prossimi giorni''.