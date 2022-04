Pnrr, Gelmini: "1,3 mld per Fvg, 440 mln per porto Trieste"

“Al momento il Friuli Venezia Giulia riceverà, per effetto del Pnrr, circa un miliardo e 300 milioni di euro. Direttamente per la Regione sono circa 360 milioni: si va dagli interventi per l’edilizia residenziale pubblica e la qualità dell’abitare, agli interventi per la sanità territoriale, l’edilizia ospedaliera e la digitalizzazione dei servizi sanitari (151 milioni di euro); agli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico per quasi 30 milioni di euro; alle politiche attive del lavoro e alla formazione”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo all’iniziativa sul Pnrr 'Italia Domani', in corso a Trieste.

“Il porto di Trieste ha a disposizione circa 440 milioni di euro in particolare per il progetto delle Noghere e per il Molo VII - ha aggiunto - Altre risorse, 180 milioni di euro, sono destinate allo sviluppo del Punto franco nuovo. Otto milioni di euro in totale vanno ai lavori di elettrificazione delle banchine del Molo V e di Riva Traiana e delle banchine della Piattaforma logistica”.