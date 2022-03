Pnrr, Gelmini: "135 mln per 'Green Communities', via ai primi tre progetti"

Dal Pnrr 135 mln di euro per le "Green Communities" e si parte con i primi progetti pilota della regioni Emilia Romagna, Piemonte e Abruzzo che si aggiudicano in totale 6 mln di euro. A presentare i progetti è stata la ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini, insieme al presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e al vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente.

Le "Green Communities" - comunità locali costituite da territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato tutte le risorse principali di cui dispongono - sono state previste dalla legge di stabilità del 2016, che ha assegnato al Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie la predisposizione della cosiddetta "Strategia nazionale delle Green Communities", di concerto con gli altri Ministeri e con la Conferenza Unificata. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza - all’interno della Componente 2 relativa a "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" della Missione 2, "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - prevede uno specifico investimento, il cui coordinamento è affidato al Dara, proprio per rilanciare le "Green Communities".

"Partono i primi tre progetti pilota nei tempi previsti dal Pnrr", ha detto Gelmini aggiungendo che a questi tre ne seguiranno altri 30 sulle "Green Communities" "in tutto il Paese per realizzare una strategia nazionale sulla montagna contro lo spopolamento, per favorire i servizi in montagna e nuovi strumenti di finanziamento dei piccoli comuni come i certificati forestali".

"Le attività finanziate saranno innanzitutto il dissesto idrogeologico- ha detto Gelmini - la necessità di manutenere questi territori, il turismo sostenibile, la gestione integrata dell’energia e delle risorse idriche. Un’attenzione a questi territori da troppo tempo dimenticati". I tre progetti pilota selezionati sono: l’Unione Montana dell’Appennino reggiano "La montagna del latte" (Emilia Romagna), la green community "Terre del Monviso" (Piemonte), e la green community Parco regionale Sirente Velino (Abruzzo).

Bonaccini ha sottolineato il fatto che non si tratta "di fondi a pioggia ma su progetti particolari" e ha ricordato che "il fondo per la montagna viene quintuplicato rispetto agli anni precedenti e che addirittura raddoppierà rispetto a questo ulteriore aumento di 100 mln di euro".

"E' la prima volta che un governo si ricorda concretamente di investire sulla montagna", ha detto il presidente del Piemonte Cirio ricordando che le "green community sono comuni che investono in un futuro sostenibile". "Il progetto è centrato sui comuni del Parco Sirente Velino", ha detto il vicepresidente dell’Abruzzo Imprudente spiegando che si punta tra l’altro sulla "mobilità sostenibile".