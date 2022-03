Pnrr, Gentiloni: "No slittamenti Piano o gelata economia"

No a slittamenti del Pnrr o si incoraggia la gelata dell'economia. Così il commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni alla registrazione di Porta a Porta.

"No credo di no", ha risposto ad una domanda sull'ipotesi di posticipare l'attuazione del Piano Ue. "Anzi - incalza - credo che proprio perché siamo in questa condizione difficile", e "il clima rischia di cambiare del tutto, proprio per questo rischio, più che mai, c'è bisogno degli investimenti, circa 200 miliardi per l'Italia del Recovery plan".

"Non c'è mai stato tanto bisogno di investimenti pubblici come in questo momento in cui l'economia per la guerra rischia la gelata - aggiunge - non dobbiamo incoraggiare la gelata ma fare esattamente il contrario. Spendere adesso questi investimenti è vitale per la nostra economia".