Pnrr, Giorgetti: "Finora conseguiti tutti obiettivi, 151 su 527 totali"

"Finora l'Italia ha conseguito tutti gli obiettivi del Pnrr: 151 sui 527 totali" fino al 2026". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione davanti alla commissione Bilancio al Senato sul Piano di ripresa e resilienza.

Per il 2023 ci sono "96 obiettivi" da conseguire: "27 nel primo semestre e 69 nel secondo", aggiunge, spiegando che ad oggi l'Italia ha "ricevuto 66,9 miliardi di euro, di cui 24,9 come prefinanziamenti e 42 miliardi a rimborso della prima e seconda domanda di pagamento". Inoltre è "ora in corso la valutazione sulla terza domanda di pagamento per 19 miliardi di importo che prevediamo acquisire per maggio", afferma.