Pnrr: Girardi (Ance), 'occasione irripetibile per modernizzare scuole'

''Le scuole devono essere sempre più un punto di aggregazione elastico, nel senso che le aule devono trasformarsi in laboratori e con spazi comuni per socializzare. Il quadro attuale delle scuole è abbastanza obsoleto. In più i fondi stanziati nel corso degli anni sono stati molto frammentati, quindi l'occasione del Pnrr è una occasione irripetibile. C'è la possibilità finalmente di poter procedere in maniera decisa verso un percorso virtuoso delle scuole''. Lo sottolinea il vicepresidente dell'Ance, Rudy Girardi, in occasione del convegno sul 'Pnrr, scuole e territorio'.