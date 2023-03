Pnrr, Governatore Sicilia Schifani: ''Protocolli legalità saranno più stringenti contro criminalità'' - Video

"I protocolli di legalità contro le infiltrazioni della criminalità organizzata saranno ancora più stringenti e ne abbiamo già parlato in giunta". Lo afferma il presidente della Regione, Renato Schifani, a margine dell'inaugurazione del nuovo polo energetico di Enel in Italia la 3Sun Gigafactory a Catania. "Vigileremo sulla presenza della criminalità organizzata. Io mi sono impegnato perché ci siano delle regole - aggiunge- e abbiamo attivato dei protocolli di legalità e li faremo ancora più stringenti. Ne abbiamo già parlato in giunta".

"Faremo il nostro dovere e saremo rigorosi - evidenzia Schifani- e collaboreremo con la Gdf alla quale forniremo i nostri dati , faremo il massimo perché questa occasione non possa svanire nel nulla. La lotta alla criminalità organizzata - conclude - è il verbo di tutta la politica nazionale".