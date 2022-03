Pnrr, il Parco regionale Sirente Velino modello e progetto pilota nazionale

"Siamo orgogliosi che l’Abruzzo, con il Parco regionale del Sirente Velino, sia tra le tre regioni italiane selezionate e finanziate dal ministero per gli Affari regionali e le autonomie per attivare i progetti pilota della "Green communities." Lo dichiara il vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, intervenendo, oggi a Roma, alla conferenza indetta dal ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, per la presentazione delle "Green communities", per le quali sono state selezionate Emilia Romagna, Piemonte e, appunto, l’Abruzzo.

"Siamo una delle tre realtà che potranno per prime mettere in piedi quello che è un nuovo laboratorio per favorire lo sviluppo sostenibile e resiliente dei territori rurali e di montagna e di questo ringraziamo anche la ministra Gelmini - aggiunge Imprudente -. In Abruzzo il progetto punta sulla green community legata al Parco regionale Sirente Velino, una realtà che comprende 22 comuni del Parco più quello di Raiano. Un progetto d’insieme che tende a modernizzare le realtà montane e soprattutto a mettere in piedi un innovativo processo di valorizzazione turistica che fino ad oggi non c’era stato".

Per finanziare le 33 "Green communities", comunità locali costituite da territori rurali e di montagna che puntano a sfruttare in modo equilibrato ed ecosostenibile tutte le risorse principali di cui dispongono, in totale saranno a messi a disposizione 135 milioni del Pnrr, che si aggiungono ai 100 milioni di euro per il 2022 previsti dalla legge di bilancio nazionale, che ha rivisto il fondo per la montagna.