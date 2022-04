Pnrr, Lamorgese: "Sono state fatte norme per evitare che le risorse vadano in mani sbagliate"

"Il Ministero dell'Interno ha messo in campo numerose attività, a iniziare da quando abbiamo dato risorse nel decreto Ristori, dando a chi aveva bisogno ma senza mai rinunciare ai controlli antimafia. Analogamente abbiamo fatto, per le risorse del Pnrr, delle norme a dicembre 2021 proprio in tema di antimafia, per cercare di tutelare i nostri territori e soprattutto per evitare che le risorse vadano nelle mani sbagliate". Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, a Napoli per il Primo forum espositivo dei beni confiscati, rispondendo a una domanda sul rischio di infiltrazioni della criminalità nella gestione dei fondi del Pnrr.