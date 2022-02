Pnrr: le proposte e le sfide per il Lazio, domani incontro nella sede della Regione

"Pnrr, le proposte e le sfide per il Lazio" è il tema dell’appuntamento in programma domani, giovedì 24 febbraio, a Roma, nella sede della Regione organizzato dalla Confederazione Aepi- Associazioni Europee di Professionisti e Imprese. Istituzioni, enti locali e mondo economico a confronto su progettualità e interventi. Transizione ecologica e digitale, efficientamento energetico, made in Lazio e incentivi: questi alcuni degli argomenti che saranno affrontati dai principali interlocutori che, concretamente, saranno impegnati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I saluti sono affidati al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e al presidente di Aepi, Mino Dinoi. Introduce Davide Basilicata, vice coordinatore Aepi Lazio. Intervengono: Daniele Leodori, vice presidente e assessore regionale al Bilancio; Fabrizio Ghera, capogruppo Fratelli d’Italia in regione; Fabio Refrigeri, presidente commissione regionale Bilancio; Marietta Tidei, presidente commissione regionale Sviluppo economico; Giovanni Caudo, presidente commissione speciale Pnrr Roma Capitale; Achille Bellucci, presidente Uncem Lazio; Francesco De Angelis, presidente Consorzio Industriale Lazio; Riccardo Varone, presidente Anci Lazio. Conclude la coordinatrice di Aepi Lazio, Rita Palombi. L’evento, con inizio alle ore 10, si terrà nella sede della regione Lazio, in sala Tevere (via Cristoforo Colombo 212) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Confederazione Aepi.