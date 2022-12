Pnrr, Mef raggiunge obiettivi per il secondo semestre 2022

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha raggiunto i quattro traguardi di propria competenza previsti per il secondo semestre del 2022 dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta della riforma della spending review, traguardo conseguito con l’adozione di una relazione sull’efficacia degli strumenti messi in atto dalle amministrazioni per valutare i piani di risparmio, nel quadro della revisione annuale della spesa nel periodo 2023-2025. E' quanto si legge in una nota del Mef.

I risparmi potranno essere destinati al miglioramento delle finanze pubbliche, alla riforma fiscale o a misure favorevoli alla crescita, prosegue. Raggiunti anche, conclude la nota, gli altri tre traguardi legati alla riforma dell’amministrazione fiscale relative allo strumento delle lettere di conformità, che puntano a migliorare l’efficacia delle procedure e la qualità dalla banca dati per le comunicazioni con i contribuenti.