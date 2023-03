Pnrr, Meloni: "Ci sono 220 miliardi, ma ne abbiamo spesi meno di 20"

Nel Pnrr ci sono più di 220 miliardi, anche se in buona parte a debito, ma ne sono stati spesi ad oggi meno di 20". Così Giorgia Meloni, nel suo appuntamento video 'gli appunti di Giorgia', sul tema del Pnrr: " Inizialmente per il 2022 era stata prevista una spesa di 43 miliardi a fine anno, poi sono diventati 34, e poi 21. Ci lamentiamo che non ci sono abbastanza soldi ma quando li abbiamo non li spendiamo". "Peggio ancora va per i Fondi di coesione - ricorda - l'Italia di 126 miliardi che aveva a disposizione ne ha spesi circa 43, molto meno della metà. Oggi si apre la nuova programmazione, ci sono altre decine di miliardi da spendere, il punto è se sappiamo spenderle"