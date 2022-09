Pnrr, Ministero lavoro: "Target Gol raggiunto 3 mesi prima scadenza"

L’attuazione del Programma Nazionale Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL), la riforma delle politiche attive prevista dal Pnrr e finanziata con circa 5 miliardi di euro, prosegue a ritmo sostenuto, prevedendo così di raggiungere il target europeo dei 300mila presi in carico dal programma già nel prossimo mese di ottobre, con 3 mesi di anticipo rispetto a quanto concordato con la Commissione europea. L'annuncio arriva dal Ministero del Lavoro che, dato l'adnamento delle prese in carico, si pone anche un secondo obiettivo: di conseguire anche il target nazionale, ben più ambizioso, con la stipula di 600mila patti di servizio, e almeno 160mila beneficiari coinvolti in attività di formazione (di cui 60mila formati in competenze digitali).

Secondo gli ultimi dati di monitoraggio dell’Unità di Missione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, elaborati su dati Anpal datati 9 settembre 2022 sono stati stipulati già 175.132 patti di servizio e grazie a questo importante traguardo l’Italia potrà quindi accedere agevolmente al finanziamento pari a 4,4 miliardi di euro previsto dal PNRR per la missione 5 componente 1, Riforma 1.1: Politiche attive del lavoro e formazione.

La partenza delle attività a livello territoriale è avvenuta in tempi diversi, ma già dalla fine di luglio scorso tutte le Regioni sono risultate "pienamente operative", annota ancora il ministero di via Veneto: alcune hanno già raggiunto la soglia fissata per fine anno, mentre altre sono in procinto di farlo, con un trend crescente di settimana in settimana.