Pnrr, nasce la task force Anci Toscana a supporto dei Comuni

La fase operativa del Pnrr sta entrando nel vivo: le prime scadenze si avvicinano e i Comuni devono rispettare i tempi e le procedure previste dai diversi bandi, spesso complesse e impegnative. Per questo Anci Toscana ha deciso di organizzare una task force dedicata, per offrire assistenza concreta ed operativa alle amministrazioni, soprattutto quelle dei centri più piccoli e meno strutturati. Un gruppo di esperti che potrà aiutare e indirizzare per la scelta e la compilazione delle domande: a guidarlo sarà Elena Conti, responsabile Anci Toscana dell’Ufficio Europa, con una lunga e fruttuosa esperienza in tema di bandi; con lei la responsabile Agricoltura Marina Lauri, esperta del settore piccoli Comuni e Paola Ballini dello Sportello Montagna, oltre a tecnici dei diversi settori.

“Questo è momento di fondamentale importanza e molto delicati per i Comuni, grandi e piccoli - spiega il direttore di Anci Toscana Simone Gheri - Il loro futuro in buona parte dipende da come sapranno sfruttare le opportunità che offre il Pnrr. Anci Toscana ne è consapevole e da qui nasce l’idea della task force, che si interfaccerà con gli altri livelli istituzionali. La nostra missione è quella di essere vicini agli amministratori, sempre con il massimo delle professionalità e dell’impegno”.