Pnrr, nella bozza dl 59 articoli da governance ad accelerazione attuazione

Dalla governance all'accelerazione della capacità amministrativa e snellimento delle procedure: sono 59 gli articoli, come si legge dalla bozza che l'Adnkronos ha potuto visionare, che compongono il disegno di legge in materia di Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

L'istituzione dell’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della Pac e il rafforzamento della capacità amministrativa del ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura sono alcune novità in materia di Pac.