Pnrr, Orlando: "Se non crescono filiere rischio è buttare marea di soldi"

Sul fronte del Pnrr "noi in molti settori rischiamo di buttare una marea di soldi senza far crescere le filiere nel nostro paese". Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando intervenendo all'Agorà del Pd dedicata al tema dell''industria nella sfida della transizione ecologica'.

"Rischiamo di scoprire fra tre anni - spiega - di aver continuato a comprare pale in Germania e pannelli in Cina e di digitale non so in quale altra parte del mondo perché in Italia non si fa praticamente niente.

"Questo è un assillo che io credo dobbiamo cominciare ad avere dalle prossime settimane, non dai prossimi anni, - prosegue il ministro - perché se la famosa 'messa a terra' non trattiene quanto più possibile di questi investimenti anche nella crescita della produzione nazionale, il rischio é che noi avremo fatto una curetta ricostituente a paese che poi pero' perde di nuovo nerbo perché non ha la struttura ossea per poter stare in piedi da solo".