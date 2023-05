Pnrr, Pichetto: "50% piano sarà attuato, da Mase anche di più"

Almeno il 50% del Pnrr verrà attuato e per quanto riguarda i progetti del ministero dell'Ambiente "anche di più". Così il ministro per l'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ad Adnkronos Live.

"Non sono frate Indovino ma io credo che possano essere attuati", risponde Pichetto ad una domanda sulla possibilità di attuare almeno il 50% dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Chiaramente - osserva - si tratta in questo momento di fare due tipi di valutazioni: la prima, su un Pnrr costruito su un modello post Covid con delle esigenze che avevano l'indirizzo di una ripresa dopo un blocco di un anno e più e, costruito molto in fretta, quali opere hanno ancora la valenza dell'attualità; secondo, rispetto a quello che è stato previsto cosa è fattibile di certo entro il 2026".

Il ministro ha quindi ricordato che ieri il dicastero ha concluso favorevolmente una parte del contenzioso sul teleriscaldamento, "sono correzioni che si fanno strada facendo", sottolinea ribadendo che almeno il 50% del Piano sarà realizzato e "da parte del mio ministero credo anche di più".