Pnrr: Presutto (M5s) 'collaborazione Cdp-Mef, ottima occasione per rafforzare Pa'

“Da oggi comincia ad essere operativa la collaborazione fra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti che permetterà ad Amministrazioni centrali ed Enti locali di usufruire dei servizi di consulenza e assistenza tecnica per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. A sottolinearlo, in una nota, è il Senatore Vincenzo Presutto (M5s), membro della Commissione di Vigilanza di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp).

“Un’ottima e valida occasione - prosegue Presutto - che ha come obiettivo il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pa per cogliere le opportunità del Pnrr, accelerare la realizzazione degli investimenti e facilitare il rispetto dei tempi e il conseguimento di obiettivi e traguardi previsti. Nel dettaglio, gli interventi di sostegno previsti in questo Accordo-quadro - sottolinea il senatore - riguarderanno in primis l’assistenza alle Pa nella programmazione e progettazione degli interventi e nella definizione delle priorità a partire da analisi strategica di contesto e valutazione di impatto. Si fornirà - aggiunge - anche sostegno ai potenziali beneficiari dei fondi e un'assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche che svolgono procedure selettive finalizzate all’assegnazione dei fondi attraverso il sostegno allo sviluppo di applicativi informatici dedicati per la gestione delle linee di intervento Pnrr.”

Presutto conclude: “Un ottimo risultato ed un buon inizio nell’ambito di una intesa che porterà quindi alla definizione dei cosiddetti “Piani di attività” per ciascun Ministero e c’è da aggiungere che, in forza di specifiche convenzioni, le amministrazioni che provvedono alla realizzazione degli interventi del Pnrr a livello territoriale si avvarranno direttamente di Cdp per attività di assistenza e sostegno tecnico-operativo” - conclude Presutto.