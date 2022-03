"Non si possono bloccare le opere per paura di infiltrazioni criminali, abbiamo strumenti per poter fronteggiare" questo problema "c'è trasparenza, pubblicità e si possono utilizzare le tecnologie avanzate, il digitale, per condividere le informazioni". Così Anna Rossomando, vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia del Pd, nel corso della tavola rotonda organizzata a Roma da Meritocrazia Italia, sul tema dei rischi sui soldi delle grandi opere, riferendosi alle attività dell'Anac.