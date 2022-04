Pnrr, Solinas: "270 milioni di investimenti per sanità in Sardegna"

Sono più di 270 i milioni di euro che la Regione Sardegna vuole destinare al mondo della sanità grazie alle risorse del Pnrr e il Pnc (Piano per gli investimenti complementari). Realizzazione di ospedali e delle Case della comunità, creazione delle Centrali operative territoriali (Cot), per il nuovo modello di presa in carico del paziente, ma anche interventi infrastrutturali e tecnologici per la digitalizzazione e lo sviluppo della telemedicina e per l’ammodernamento degli ospedali e dei presidi territoriali dell’Isola. Questi i progetti su cui punta la Regione, che prevede la realizzazione di circa ottanta strutture sanitarie e oltre duecento obiettivi da portare a termine entro il 2026.

"Con questo intervento, stiamo gettando solide basi per costruire il futuro della sanità sarda, che vogliamo sia sempre più di alta qualità e competenza - annuncia il presidente della Regione, Christian Solinas -. Come promesso, investiamo fino all'ultimo centesimo per dare ai sardi servizi sempre migliori, moderni e potenziare cure e assistenza. Non perderemo questa grande opportunità, che ci impegna con tutti i nostri sforzi per investire nel modo migliore queste risorse".