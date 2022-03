Pnrr, Speranza: "Per la sanità questa è la volta buona"

"Nella riforma che mettiamo in campo con il Pnrr, che investe circa 20 miliardi nella sanità" la prima parola chiave è "prossimità". "L'idea di un Servizio sanitario di prossimità è il contrario dell'idea secondo cui per curarti devi scappare dalla tua terra, devi andare lontano". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo all'evento 'Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza', in corso a Potenza, tappa lucana del ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

"Dobbiamo assolutamente riuscire a spendere tutti i fondi del Pnrr. Si tratta del più grande investimento che fa l'Unione Europea lo fa proprio in Italia, quindi non possiamo permetterci di non essere all'altezza di questa sfida. Proprio per questo ci sarà bisogno di un rapporto molto costante tra gli uffici tecnici dei Comuni, delle Regioni, dei ministeri, perchè non possiamo immaginare di avere ritardi o di sprecare questa occasione". "Per l'esperienza di questi primi mesi di lavoro quotidiano, soprattutto con le Regioni, sulla Sanità vedo una grande consapevolezza. La mia opinione - ha sostenuto Speranza - è che ce la possiamo fare".

Per la sanità "è sicuramente la volta buona". Perché in certe occasioni "la storia entra in casa e cambia le cose. Io sono stato il ministro che ha avuto la prova più difficile negli ultimi 2 anni e mezzo, ma sono anche il ministro più fortunato perché nessuno ha avuto le risorse che ho avuto io". "La storia, a volte, fa maturare consapevolezze che prima non c'erano". ha ribadito Speranza. "Il tempo è ora. Noi siamo di fronte alla più grande occasione della storia del nostro Servizio sanitario nazionale di provare a cambiare davvero le cose". Quarant'anni dopo l'istituzione del Ssn "noi abbiamo le risorse necessarie. E' davvero una grande occasione".

Speranza ha ricordato che il primo elemento della prossimità "è l'assistenza domiciliare: l'idea di un medico e di un infermiere che ti vengono a casa e ti danno una risposta. Oggi i numeri dell'Italia segnalano ancora un ritardo e l'assistenza domiciliare è ancora debole - ha ricordato il ministro - fino a pochi mesi il 4% delle persone sopra 65 anni poteva avere un'assistenza a casa, mentre la media dei paesi Ocse è del 6%, e i migliori esempi, come Germania e Svezia, sono al 9%. Con le risorse del Pnrr - assicura Speranza - l'Italia diverrà il primo paese d'Europa per assistenza domiciliare con il 10%".

In tema di salute, nascere nei piccoli centri "non deve dare meno diritti rispetto a quelli di chi nasce nelle città. Questo dice la Costituzione e a questo dobbiamo lavorare incessantemente. Per farlo abbiamo bisogno di investire sul personale sanitario, lo facciamo anche con il Pnrr. Abbiamo bisogno di più medici, di più infermieri. E abbiamo bisogno di trattarli meglio".

"Per la prima volta, quest'anno ci sarà anche il 'Pon Salute'. Nella lunga storia della programmazione delle risorse europee i 'Pon' sono stati sempre uno strumento fondamentale per ridurre le diseguaglianze tra Sud e Nord. E si sono fatti quasi su tutto. Ma non si era mai fatto sulla Salute". Così il ministro della Salute, nel corso della tappa lucana del ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questa volta "noi portiamo a casa un risultato senza precedenti: 625 milioni per il 'Pon Salute'. E li useremo per recuperare i ritardi sugli screening oncologici, che al Sud sono in ritardo rispetto al resto d'Italia. E metteremo risorse sulla salute mentale e sulla medicina di genere. Sono soldi importanti in più, che ci consentiranno nel nostro pezzo di Italia di avere maggiori risposte rispetto agli standard più alti che ci sono nel resto del Paese".

Nello sfida che ci pone un investimento senza precedenti, come quello del Pnrr, "le Istituzioni devono avere grandi capacità di costruire percorsi di dialogo con tutta la società. Non si vince chiusi nelle stanze. Possiamo avere il migliore ministro, il migliore assessore, il migliore sindaco ma nessuno ce la può fare da solo. Abbiamo bisogno di chiedere alla società di darci una mano". "Penso al ruolo straordinario dei soggetti sociali - ha aggiunto Speranza - i sindacati, le imprese, le professioni. Abbiamo bisogno i costruire un Patto-Paese. Valeva prima della guerra, vale oggi ancora di più".

"La sfida è capire come trasformare la crisi in opportunità". E come trasformare le risorse disponibili, "che oggi sono tabelle Excel in risposte concrete per la vita delle persone. E questo va fatto per tutti gli ambiti. E penso - per convinzione e non solo per ruolo istituzionale - che la sanità sia un ambito decisivo". "Se l'Italia è cresciuta del 6,5% nel 2021, con un dato straordinario, sopra la media dei Paesi europei, è prima di tutto perché ha avuto un grande Servizio sanitario nazionale. Non si somministrano oltre 135 mln di dosi in ogni angolo del Paese senza avere un grande Ssn, senza le donne e gli uomini che lo animano, senza i nostri medici, infermieri, operatori sanitari", ha concluso.