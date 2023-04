Alcuni progetti del Pnrr erano ''poco realistici. Per questo il nostro tentativo di confronto con Ue è indirizzato a spostare le risorse su progetti che siano davvero necessari e cantierabili'' in tempi rapidi. ''Questo confronto è in atto'' per cambiare la destinazione di risorse che oggi sono previste per opere che ''purtroppo non potrebbero essere realizzate in tempo''. Così il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, a SkyTg24 live.