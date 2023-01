Pnrr, Valditara: "Chiederemo slittamento bandi per asili nido"

A causa "dell'inflazione e della crescita dei costi vogliamo chiedere alla Commissione europea uno spostamento oltre al 30 giugno 2023" del termine sui bandi del Pnrr "per asili nido e aggiudicazione dei lavori. Determinati bandi devono essere ripensati, vale anche per la scuola". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo a 'Italia 2023: Persone, Lavoro, Impresa', piattaforma di dialogo promossa da PwC Italia e gruppo Gedi. "Siccome molti enti locali sono in ritardo, vogliamo chiedere una proroga di questo termine" ha concluso.