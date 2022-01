Pnrr, Zaia: "905 mln per rigenerazione urbana vittoria di Regioni ed Enti locali"

“Una bella vittoria, del buon senso, e delle Regioni ed Enti locali. Il Pnrr è l’unica grande opportunità di prospettiva che il Paese e il Veneto hanno. Dobbiamo continuare con intensità in un lavoro di squadra per far calare sul territorio le risorse evitando accuratamente le trappole della burocrazia”. Lo dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dopo che il governo ha destinato altri 905 milioni di euro, per il periodo 2022-2026, destinati a rafforzare i progetti di rigenerazione urbana, richiesta avanzata unanimemente da tutti gli Enti Locali.

“Proprio nei giorni scorsi in Veneto - ricorda Zaia - abbiamo insediato il Tavolo di Partenariato con le categorie economiche per continuare con intensità il lavoro di squadra e calare in concreto le risorse sul territorio in modo da creare occupazione, ripresa economica e, soprattutto, modernità. Ora bisogna andare avanti, con concretezza”.

“Avanti tutta, dunque - conclude il governatore - avendo un occhio di riguardo alla semplificazione delle procedure amministrative, perché tutto serve in questa partita, tranne le complicazioni burocratiche”.