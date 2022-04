Pnrr, Zaia: "Da qualche mese lavoriamo al progetto bandiera"

"Stiamo lavorando già da qualche mese al progetto bandiera, di cui avevo parlato con il ministro Gelmini. Ben venga questa scelta del Governo perché questi progetti, uno per regione, saranno quelli che qualificheranno delle scelte strategiche territoriali. Siamo in dirittura d’arrivo per fare la nostra proposta". Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia commenta favorevolmente la decisione del Consiglio dei ministri, annunciata dal ministro per gli Affari Regionali, di sottoscrivere un protocollo tra il Dipartimento per gli affari regionali della presidenza del Consiglio e altri Ministeri, che ha come obiettivo quello di individuare un 'Progetto bandiera' proposto da ogni Regione e Provincia autonoma, di favorirne la realizzazione e di monitorarne sistematicamente i vari step di attuazione.

"Da tempo chiedevo un maggiore coinvolgimento delle Regioni nell’attuazione del Pnrr, così da individuare investimenti su misura per i territori. Siamo pronti - ha concluso - per regalare al Veneto il progetto che si merita".