Pnrr: Zaia, 'fare squadra e avanti tutta, serve occhio di riguardo per semplificare procedure'

"Il Pnrr è l’unica grande opportunità di prospettiva che il Paese e il Veneto hanno. Dobbiamo continuare con intensità in questo lavoro di squadra per far calare sul territorio le risorse”. Lo dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in relazione all’insediamento ufficiale del Tavolo di Partenariato per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel quale gli assessori Calzavara e Marcato hanno incontrato le categorie economiche regionali, nell’ottica di proseguire e rafforzare la collaborazione per il futuro del Veneto.

“Appunto collaborare, fare squadra – aggiunge Zaia – sono le parole d’ordine per ottenere i migliori risultati possibili, facendo fruttare in concreto le risorse sui territori, in modo da creare occupazione, ripresa economica e, soprattutto, modernità”.

“Avanti tutta, dunque – conclude Zaia – avendo un occhio di riguardo alla semplificazione delle procedure amministrative, perché tutto serve in questa partita, tranne le complicazioni burocratiche”