"Casomai bisogna correre perché come, se non addirittura più di prima, abbiamo bisogno di rafforzare l’economia che subirà, anzi sta già subendo, gli effetti di quanto sta accadendo in Ucraina". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a Firenze a margine dei lavori dell'assemblea annuale di Ali, rispondendo ai giornalisti che gli domandavano se fosse d'accordo con la ministra Mariastella Gelmini che ha affermato che il Pnrr non deve essere stravolto.