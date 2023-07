Fontana, 'Lombardia tratta solo 19% delle risorse Pnrr, investimenti su sanità e housing sociale'

"Sul Pnrr, fin dall'inizio come Conferenza delle Regioni abbiamo chiesto di essere più coinvolti: delle risorse alla Regione Lombardia, noi ne trattiamo solo il 19%". Lo sostiene Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, intervenendo all'evento organizzato da Sky Tg24 a Palazzo Reale a Milano. Come Regione, "i nostri interventi sono nella sanità (con la realizzazione delle case di comunità), poi abbiamo comprato dei treni e stiamo investendo sull'idrogeno e sull'housing sociale, per i nuovi campus universitari, del conservatorio e del Politecnico, realizzando nuove strutture residenziali per gli studenti sia con le risorse Pnrr che nostre".

All'epoca, continua, "mandammo i progetti con le tempistiche e il cronoprogramma che ci avrebbe portato a concludere i lavori dei tempi stabiliti, ma credo che quel nostro progetto non sia stato letto da nessuno". Il presidente del Consiglio dell'epoca, Giuseppe Conte, sostiene Fontana, "tagliò fuori le Regioni". Oggi il problema, aggiunge, è che ci sono dei comuni che con le loro strutture non riescono ad investire.

Per quanto riguarda la sanità, poi, sottolinea che quello del personale è un problema più complesso: "Nelle case di comunità in cui i medici di medicina generale collaborano, c'è il personale e funzionano, dove non lo fanno siamo in difficoltà". Il problema riguarda tutto il comparto sanitario, prosegue: "in Italia mancano 30mila medici, e dal 2011 sono stati tagliati miliardi di euro dalla sanità, poi è stata fatta la scelta di una programmazione di laureati e di specializzati inferiori alle necessità". La situazione è tristissima in tutta Italia, conclude, "noi siamo tra le regioni messe meglio perché siamo attrattivi".