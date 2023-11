Trasformazione digitale, alla Provincia di Bolzano altri 20 milioni di euro dai fondi Pnrr

L'Alto Adige ha individuato la digitalizzazione come progetto più importante (flagship project) nell'ambito del fondo di sviluppo (Pnrr). Nell'ambito di 'Simply digital' vengono ora gettate le basi stabili per permettere alla Provincia di stare al passo con i tempi, in un'era sempre più digitale. Martedì (24 ottobre), la giunta ha autorizzato il presidente altoatesino, Arno Kompatscher, a sottoscrivere un'ulteriore convenzione con la Direzione generale per il processo di trasformazione digitale, che garantirà un importo di 20 milioni di euro per la realizzazione di nuovi progetti. I fondi saranno erogati fino alla fine del 2025, termine entro il quale i progetti dovranno essere realizzati.

"Stiamo lavorando su due iniziative complesse. Da un lato, la gestione delle frodi, attraverso misure per la prevenzione e la lotta di questi reati, con l'obiettivo di filtrare le dichiarazioni di falsità presentate all'amministrazione provinciale", spiega Josef T. Hofer, direttore della Ripartizione informatica e responsabile della trasformazione digitale.

"Un lavoro che porta ad un successivo controllo e alla correzione digitale dei documenti, se necessario, in collaborazione con gli uffici e i dipartimenti interessati e in consultazione con i cittadini", spiega Hofer. Il secondo progetto prevede, invece, l o sviluppo di un progetto per l'ottimizzazione del portale myCivis.