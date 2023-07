Patuelli, 'banche pronte ma niente soldi a pioggia, massima attenzione su finanziamenti'

"Sul Pnrr noi ci siamo. Non manchiamo di giocare per intero la nostra parte. Però, intendiamoci: niente soldi a pioggia per nessuno, ogni richiesta di finanziamento, relativa al Pnrr o a qualsiasi altro tipo di investimento, viene vagliata con la consueta massima attenzione senza privilegi". Lo dice il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, intervistato da 'Repubblica'.

"Il tutto - aggiunge - in conformità al severo quadro normativo europeo che non è né disattivato né modificato rispetto agli interventi del Pnrr. È importante chiarire questo punto per evitare equivoci interpretativi".