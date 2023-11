Pnrr, Decaro: "Comuni in linea col monitoraggio nazionale ed europeo"

"I numeri del Pnrr ci dicono che siamo in linea col monitoraggio nazionale e con quello europeo. Abbiamo fatto 147mila gare, 52mila gare solo per lavori pubblici a fronte delle 70mila complessive che dobbiamo fare. Abbiamo fatto il 55% delle gare delle risorse del Pnrr. Ma noi spendiamo solo il 19% delle risorse, 40 miliardi a fronte di 220. C'è un altro 81% che è nelle mani di agenzie dello Stato e dei Ministeri". Così Antonio Decaro, presidente dell’Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani, ospite di Tg2 Post, in onda su Rai 2.

"Dobbiamo cominciare a guardare il Pnrr non più come una sorta di sfortuna che ci è capitata, per noi è il futuro delle nostre comunità", ha sottolineato Decaro. "Il problema è che queste risorse, anche quelle sulla messa in sicurezza del territorio, 13 miliardi su 40, sono state spostate nel Repower e stiamo attendendo ancora dal Governo di conoscere quali sono le risorse che sostituiranno le risorse del Pnrr. Anzi stiamo ancora aspettando di capire perché hanno spostato le risorse dei Comuni visto che noi siamo in linea con i target di spesa".