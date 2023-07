Pnrr, gare per 693,8 milioni di attività tecniche

Gare per 693,8 milioni di attività tecniche che attiveranno 13,3 miliardi di lavori. Sono i numeri contenuti nel report dell'Oice sull'attuazione del Pnrr, relativi al secondo trimestre 2023. Il report, spiega l'Organizzazione, analizza i dati sulle gare per servizi di architettura e ingegneria e per appalti integrati emessi nel periodo aprile-giugno. Nel periodo aprile‐giugno 2023 sono stati pubblicati 859 bandi per un valore di servizi di 693,8 milioni di euro. Rispetto al primo trimestre del 2023 si registra un aumento delle gare rilevate: +7,8% nel numero, +82% nel valore dei servizi a base d’asta e 85,6% dell’importo dei lavori.

Tutti i bandi per soli servizi di architettura e ingegneria‐progettazione, supporti al rup, direzione lavori, collaudi e assistenze tecniche, sono stati 338 per 358,6 milioni di servizi (‐26,2% nel numero e ‐47% nel valore rispetto al primo trimestre del 2023). I bandi di progettazione sono in netto calo sia in numero (‐86,3%) che in valore (‐82,3%) sul trimestre precedente.

Per quanto riguarda il valore della progettazione esecutiva affidata con gli appalti integrati i bandi sono 521 (+53,7% sul trimestre precedente), per un valore della progettazione esecutiva di circa 335,2 milioni (+143,9%) che porteranno alla realizzazione di lavori per 7.993 milioni (+144,8%). Sommando i dati si arriva ad un totale generale di circa 693,8 milioni di attività tecniche messe in gara nel 2023, +82% sul primo trimestre del 2023, che attiveranno 13,3 miliardi di lavori (+85,6%), per un totale di 859 procedure fra appalti di servizi e appalti integrati, +7,8% sul periodo gennaio‐marzo 2023.