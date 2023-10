Pnrr, Schillaci: "Tutti i target Salute sono stati rispettati"

"Nella Finanziaria abbiamo messo dei soldi per assumere i medici per potenziare la medicina territoriale'"

"Stiamo andando avanti con i progetti del Pnrr, abbiamo tutti i target relativi alla Salute che sono stati rispettati e nella Finanziaria, ed è molto importante, abbiamo messo dei soldi per assumere i medici proprio per potenziare la medicina territoriale che rappresenterà il fattore più importante per far sì che i cittadini non vadano tutti sempre e solo al pronto soccorso". Lo ha precisato il ministro della Salute Orazio Schillaci nella sua intervista a 'UnoMattina' su RaiUno.

"Abbiamo proposto una rimodulazione delle Case di comunità per andare incontro alle difficoltà dovute all'aumento dei costi di realizzazione. Ma tutte le Case di comunità saranno realizzate anche con altri fondi. Strutture che, come sappiamo, dovranno garantire una dotazione organica adeguata e con la nuova manovra di bilancio prevediamo cospicue risorse per l'assunzione di personale".