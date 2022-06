Secondo Rmc, i parigini vogliono Zidane in panchina e Pogba nel progetto

Tra la Juventus e Paul Pogba spuntano il Psg e Zinedine Zidane. Dalla Francia, le news di Rmc Sport 'spaventano' i tifosi bianconeri. Il Paris Saint Germain è in pressing su Zinedine Zidane, accostato con convinzione alla panchina dei campioni di Francia. L'ex allenatore del Real Madrid è candidato a sostituire Mauricio Pochettino. E Zizou, secondo Rmc, vorrebbe proprio Paul Pogba. Il 29enne centrocampista francese lascia il Manchester United alla scadenza del contratto il 30 giugno. Pogba, secondo i rumors, sarebbe vicinissimo alla Juventus: contratto triennale, ingaggio definito. Il ritorno a Torino, insomma, sembra cosa fatta. Per Rmc, però, la situazione è ancora fluida e il Psg targato Zidane non ha affatto mollato la presa.