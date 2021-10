Polemica social su vestito Meloni: "Total black? Era blu, basta mistificare"

Questione di look tra donne? No, è il presunto 'total black', ritenuto politicamente allusivo, che fa scattare il corto circuito via social tra Giorgia Meloni e la giornalista parlamentare che non 'centra' il colore dell'abito della leader di Fratelli d'Italia durante la seduta sulle manifestazioni anti green pass di sabato 9 ottobre. "Giorgia Meloni, interamente vestita di nero, lascia platealmente l’aula non appena la ministra Lamorgese conclude il suo intervento #opencamera". L'interessata non ci sta e replica on line: "E' blu. Interamente vestita di blu. Quanto vi piace la mistificazione". E riporta lo scambio su Twitter e su Facebook.

Ma la cosa, specie su Fb, non può finire lì. Tanto che i commenti debordano. Pieno supporto alla leader, naturalmente, e giornalisti presi di mira. "Sono daltonici vedono nero anche quando quello che non va è rosso" scrive Fabrizio. Paolo, invece, si rammarica: "Che se fosse stata vestita di nero... avrebbe fatto pure meglio... in segno di lutto per come è stata svenduta la nostra Nazione da questa vergognosa 'sinistra'". E ancora, a sostegno della leader, un appoggio in chiave ideologico-cromatica: "Giorgia sei rimasta sola ad opporti a questi totalitarismi anche per questo ti sosterremo sempre...".

Vittorio si accaparra un sacco di like con questo motivo di consolazione: "Pensavo fosse una roba tipicamente maschile non distinguere il nero dal blu". E Domenico fa addirittura outing oftalmico: "Sono affetto da acromatopsia per cui vedo solo in bianco e nero (con la scala di grigi) ma neppure io confondo i colori...". Anthony resta sul registro 'domestico': "Mia moglie spesso mi rimprovera che non so distinguere i colori". Insomma, nero o blu? Saperlo... persino i 'Los bravos', negli anni 60, titolavano il loro successo "Black is black", per poi scoprire, nel testo, che il colore dominante era il "blue". Ma era musica, mica politica.