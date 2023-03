Polestar apre il suo Design Studio a Göteborg

Polestar apre il suo primo Design Studio a Goteborg, location immersa in una fitta foresta adiacente al quartier generale, capace di ospitare fino a 120 persone.

Una struttura che abbina un’architettura moderna ad un’estetica pulita e minimalista, il Polestar Design Studio è un ex stabilimento Volvo, completato nel 1984 dall’italiano Romaldo Giurgola.

Nel Polestar Design Studio il Team del Marchio scandinavo continuerà a sviluppare il linguaggio del brand, una anticipazione che già si è vista sulla concept car Polestar Precept e sulla roadster elettrica, portata poi al debutto sulla Polestar 3, presentata nell’ottobre del 2022.

La costruzione degli inizi degli anni Ottanta è realizzata con materiali innovativi, l’utilizzo dell’argilla e le sale con realtà aumentata, la rendono unica nel suo genere.

Maximilian Missoni, Head of Design di Polestar: "Sin dal 1982, la cura, l’attenzione per i dettagli e la qualità dei materiali sono stati messi al centro della progettazione e per me era importante rispettare le intenzioni originali quando abbiamo integrato il nostro studio nell’edificio”.

Polestar 3: massima cura nei dettagli

Interni curati e un’aerodinamica che massimizza l’efficienza di un’auto elettrica dalla linea bassa e slanciata.

Lunga 4,9 metri ha un interasse di 2,984 mm, ha un aspetto che ricorda quello di un SUV ma il suo profilo rende omaggio anche alle coupé sportive.

Ha interni con materiali selezionati accuratamente, come nella tradizione Polestar, si è puntati sulla qualità e sostenibilità, il tetto in vetro che ricopre l’intera lunghezza della vettura contribuisce a quel senso di libertà.

Il logo Polestar è integrato nel tetto in vetro ed è inciso tra due lastre di vetro stratificato e visibile solo quando illuminato.