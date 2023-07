Policlinico Gemelli, niente più lacrime con realtà virtuale in Pronto soccorso bimbi

Realtà virtuale immersiva antidoto alle lacrime dei bimbi in pronto soccorso. L'esperienza del Policlinico Gemelli di Roma è positiva: "'Somministrare' a un bambino la realtà virtuale sotto forma di giochi o storie interattive, durante un trattamento o una procedura invasiva, contribuisce a ridurre la sensazione di dolore e la reazione d'ansia che li accompagnano". Lo stanno osservando i pediatri del Pronto soccorso pediatrico dell'Irccs capitolino: "Facendo indossare ai piccoli pazienti un visore da realtà virtuale - spiegano dal Gemelli - si riescono a rimuovere schegge da una manina imprudente o a mettere dei punti senza che il bambino avverta dolore o si stressi oltre misura (e con lui i genitori), urlando a pieni polmoni".

"L'ansia dei bambini in pronto soccorso può essere causata da molti fattori, tra cui il dolore e la paura per la procedura, e spesso si manifesta con pianto, aggressività o il rifiuto a eseguire visite e procedure diagnostiche o terapeutiche necessarie", descrive David Korn, dirigente medico di primo livello del Pronto soccorso pediatrico e responsabile dei progetti di Digital Health per la salute della donna e del bambino della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. "Questi comportamenti possono essere difficili da gestire - racconta - sia per i genitori che per il personale sanitario. Il personale medico e infermieristico è abituato ad affrontare tali situazioni, ma oggi, attraverso l'utilizzo di tecniche innovative come la realtà virtuale, è possibile ridurre per il tempo necessario, attraverso il gioco, lo stress e l'ansia dei piccoli pazienti".

Distrarre il bambino da quello che il medico sta facendo, immergendolo nella realtà virtuale di un gioco, del suo cartone preferito o di un videogame, aiuta a contenere l'ansia del piccolo e ad alzarne la soglia del dolore. "Abbiamo osservato - riferisce Korn - che i bambini durante una procedura, per esempio rimozione di un corpo estraneo, punti di sutura, prelievo venoso e arterioso, non ritraggono la mano per il dolore. Non è dunque necessario tenerli bloccati, perché con il visore indosso sono del tutto distratti e tranquilli. I genitori si tranquillizzano a loro volta e contribuiscono a non alimentare un clima di ansia. E i vantaggi si estendono anche a medici e infermieri, perché un ambiente tranquillo riduce di molto il loro burnout".

Dettaglia Antonio Chiaretti, direttore del Pronto soccorso pediatrico del Gemelli e docente di Pediatria all'Università Cattolica, campus di Roma: "Stiamo utilizzando, in collaborazione con il dottor Cyril Sahyoun (Urgences Pediatriques - Hôpitaux Universitaires de Genève, Svizzera), la realtà virtuale completamente immersiva, grazie a un visore donato dalla Onlus Lollo 10 che opera attivamente all'interno del nostro policlinico. In pratica, al momento dell'esecuzione di una procedura dolorosa facciamo indossare al bambino un visore in grado di creare un'esperienza immersiva e interattiva, creando ambienti e situazioni rassicuranti che lo distraggono dall'ambiente che lo circonda. Tale sperimentazione ci permette di eseguire tutta una serie di procedure dolorose (suture di ferite, riduzione di fratture, rimozione di corpi estranei o prelievi) e invasive (esami radiografici e specialistici) nei bambini che accedono al nostro pronto soccorso, senza ricorrere all'uso di farmaci o sedativi per tranquillizzarli".

"Questa metodica offre molteplici vantaggi, sia in termini di stress parentale e personale - evidenzia Chiaretti - che in termini di risparmio di tempo e di risorse, abbattendo in maniera significativa i tempi di permanenza e di esecuzione di tali procedure. I primi risultati sono davvero sorprendenti perché i bambini, quando iniziano a giocare e a interagire con il visore, si estraniano completamente dal mondo esterno. Questo permette loro anche di rimuovere l'esperienza traumatica legata alla permanenza in pronto soccorso e agli operatori sanitari di lavorare senza alcun tipo di stress".

La realtà virtuale - ricorda la nota - è costituita da un ambiente artificiale che viene sperimentato dal bambino attraverso stimoli sensoriali (come immagini e suoni) forniti da un computer e in cui le proprie azioni e movimenti determinano, in parte, ciò che accade nell'ambiente circostante. Può essere classificata, in base al livello di isolamento dal mondo reale, in non-immersiva (basata su computer o tablet), semi-immersiva (quando si utilizza un grande schermo 3D) o completamente immersiva (quando si usa un display montato su un visore che consente interazioni multiple attraverso più canali sensoriali). Così la realtà virtuale crea ambienti illusori in cui il senso delle azioni è definito dalle contingenze e dagli stimoli neurosensoriali. L'interazione attiva dei pazienti con il mondo virtuale è necessaria per un'immersione completa; questo fa sì che il bambino si distacchi, temporaneamente, dal mondo reale. Senza più lacrime.