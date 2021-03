Policlinico Milano, nasce laboratorio grazie a donazione

(Adnkronos)

Grazie a una donazione privata da 570 mila euro, al Policlinico di Milano nasce il nuovo Laboratorio di ricerca per la nefro-urologia pediatrica, che sarà di grande aiuto a tutti i bambini sia italiani che internazionali che ne avranno bisogno.

Una grande opportunità per curare al meglio le malattie nefrologiche dei bambini, resa possibile grazie all'impegno di IMPact SIM e dell'Associazione Bambino Nefropatico (ABN onlus).

Scoprire nel dettaglio come funzionano e quali sono i meccanismi che provocano le malattie renali dei bambini, perché è proprio su questi dettagli che la ricerca potrà 'cucire' su misura nuove terapie. Sarà questo il primo obiettivo del nuovo Laboratorio di ricerca per la nefro-urologia pediatrica del Policlinico di Milano, nato grazie a una donazione di 570 mila euro da parte della società di intermediazione mobiliare IMPact SIM con il sostegno dell'Associazione Bambino Nefropatico (ABN onlus).

L'obiettivo del nuovo laboratorio sarà quello di combinare discipline, risorse, competenze e tecniche per promuovere miglioramenti nella prevenzione, nella diagnosi e nelle terapie. Il tutto, integrando studi ed esperienze in modo da offrire soluzioni in grado di migliorare prognosi, prevenzione, screening e terapie, e in generale le politiche della salute portando la ricerca dal laboratorio al letto del paziente. L’attività di ricerca verrà sviluppata in uno spazio condiviso con l’Istituto Nazionale di Genetica Molecolare che ha sede nel Padiglione Invernizzi del Policlinico: in questo modo i ricercatori potranno operare in un ambiente già dotato di tutte le attrezzature necessarie.

"Siamo molto onorati di poter dare il nostro contributo alla creazione del nuovo Laboratorio del Policlinico di Milano di Ricerca Traslazionale in Nefro-urologia Pediatrica diretto dal Professor Montini. L’idea di offrire il nostro supporto finanziario a quest’iniziativa arriva già nel corso del 2019. Sin da subito ci è sembrata un’occasione concreta per sostenere la ricerca scientifica nel campo medico e allo stesso tempo supportare un’istituzione sanitaria di grande importanza per il benessere della collettività", dice Fausto Artoni, Presidente di IMPact SIM.