Polimoda rinnova collaborazione con Gucci per nuova edizione master

Polimoda rinnova la propria collaborazione con Gucci, inaugurata nel 2018, e presenta la nuova edizione del master in Retail and Omnichannel Fashion Management. A partire da quest’anno, il percorso di studi, che ha come obiettivo quello di preparare i giovani talenti a una carriera nel fashion e luxury retail, adotta un approccio innovativo, volto a fornire gli strumenti necessari per operare in un contesto omnicanale - in cui tradizione e innovazione si combinano dando vita a un’esperienza d’acquisto immersiva e integrata.

Le ragioni e le prospettive di questa evoluzione saranno raccontate nel webinar Retail and Omnichannel Fashion Management organizzato da Polimoda e Gucci il prossimo 23 maggio alle 18. Durante il webinar interverranno Francesco Falai, Gucci Svp Global People Retail & Business Functions, e Oscar Mariani, Gucci Svp Omnichannel Operations and Performance, in conversazione con Polimoda e con la testimonianza di alcuni dei diplomati delle precedenti edizioni del master che attualmente lavorano in Gucci. Un incontro online aperto a tutti gli interessati alle nuove opportunità del fashion retail management.

“I brand della moda - spiega il direttore di Polimoda, Massimiliano Giornetti - affrontano oggi nuove sfide per conquistarsi il favore dei consumatori. Non bastano più un elegante negozio, una vetrina online piena di prodotti o il post di un influencer. Tutti desiderano qualcosa che non possono trovare, una selezione esclusiva. Chi acquista prodotti di lusso cerca infatti esperienze uniche ed indimenticabili, sia online che offline. Grazie alla collaborazione con Gucci, questo Master preparerà una nuova generazione di professionisti nel retail omnichannel, capaci di guidare i brand nella creazione di nuovi contenuti ed esperienze innovative per i propri clienti".

Sulla scia dell'evoluzione delle abitudini di acquisto degli ultimi anni, il sistema moda sta infatti ridefinendo le proprie strategie di business in una prospettiva volta sempre di più all’omnicanalità. Caratterizzata da un’integrazione coerente tra canali fisici e digitali, l’esperienza omnicanale va a coinvolgere diversi touchpoint, influenzando non solo il modo in cui si presentano prodotti e servizi, ma anche le modalità di interazione col cliente, in uno scenario in cui lo store continua a ricoprire un ruolo chiave. È proprio per rispondere a questi cambiamenti e a un contesto sempre più customer-centric e innovativo, che Polimoda ha deciso di unire le proprie forze e consolidare la collaborazione con Gucci, rivedendo il percorso formativo con l’obiettivo di preparare i professionisti del futuro alle nuove evoluzioni del settore del fashion e luxury retail.

“L’omnicanalità - afferma Oscar Mariani, Gucci Svp Omnichannel Operations and Performance - ricopre un ruolo sempre più centrale nelle strategie delle aziende del settore della moda e del lusso. Da anni, in Gucci, stiamo lavorando per poter offrire ai nostri clienti un’esperienza immersiva, che integri quanto più possibile entrambi gli universi, reale e digitale. Siamo quindi felici di proseguire la collaborazione con Polimoda e dare il nostro contributo alla formazione della nuova generazione di talenti, che più di ogni altra sarà chiamata ad anticipare e interpretare i cambiamenti nel mondo del retail del lusso".

Pensato per formare figure professionali nei diversi ruoli emergenti del settore: dall’e-commerce Client Engagement alle Digital Retail Operations, il nuovo Master Polimoda in Retail and Omnichannel Fashion Management si terrà da ottobre a giugno nel cuore di Firenze e vedrà la partecipazione di docenti provenienti dall’industria della moda e del lusso, oltre all’organizzazione di guest lecture con membri del top management di Gucci e visite didattiche presso le sedi della maison.

Il corso sarà strutturato in quattro moduli di apprendimento, focalizzati sulle aree del: business della moda di lusso, gestione retail omnicanale, fashion store concept e abilità relazionali. L’esperienza formativa, della durata di nove mesi, coniugherà teoria e pratica offrendo agli studenti un'esperienza di apprendimento unica, con approfondimenti sul campo e un progetto finale, per un totale di 700 ore.

Oltre a beneficiare di uno sguardo privilegiato sulle dinamiche dell’industria, al termine del master i migliori studenti potranno essere selezionati dalla Maison fiorentina per opportunità di stage o di lavoro. Nelle precedenti edizioni, il master ha visto crescere professionisti nei diversi ambiti del settore, dal Merchandising, Brand & Customer Engagement al Channel Management. Le candidature per accedere al master sono aperte da maggio ad agosto e la selezione dei candidati avverrà tramite analisi del cv e di una lettera motivazionale. Necessaria laurea o titolo equivalente e una buona conoscenza della lingua inglese.