Polio, Bassetti: "Vaccinarsi o rischiamo di tornare indietro di 70 anni"

"Eravamo a un passo dall’eradicazione della polio, ma i recenti casi rappresentano un campanello d’allarme. Chi non si è o non ha vaccinato i propri figli dovrebbe farlo. Ignoranza, malafede e disinformazione rischiano di farci tornare indietro di 70 anni…davvero incredibile". Lo twitta Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, commentando l'allarme dell'Organizzazione mondiale della sanità per i recenti casi di poliomielite a New York, Regno Unito e Israele, geneticamente collegati fra loro.