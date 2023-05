Poliposi nasale, De Corso (Gemelli): "Studio conferma efficacia mepolizumab"

"In questo momento mepolizumab è stato approvato per la prescrizione in pratica clinica secondo le indicazioni e i risultati emersi dallo studio registrativo Synapse, dal quale emerge chiaramente che il farmaco è efficace nei pazienti con poliposi nasosinusale severa non controllata". Lo ha evidenziato Eugenio De Corso, otorinolaringoiatra del Policlinico Gemelli di Roma, a margine dell'incontro di Gsk 'Nuove frontiere in CRSwNP: la terapia di precisione con mepolizumab', che si è svolto nell'ambito del 109° Congresso nazionale della Sio (Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale), in corso fino a domani a Milano.

"Questo farmaco biologico, che è un anticorpo monoclonale - ha precisato l'esperto - determina un miglioramento della qualità della vita del paziente, un miglioramento della congestione nasale e dei sintomi legati alla malattia, e riduce la necessità di nuovi interventi chirurgici e di assumere alte quantità di corticosteroidi sistemici".