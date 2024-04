Il governo è antifascista? ''C'è qualche dubbio? La Costituzione è strutturalmente antifascista e noi giuriamo sulla Costituzione, ci mancherebbe altro''. Lo afferma il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenendo al programma 'In mezz'ora' su Rai 3. ''I padri costituenti volevano una Costituzione guardando non al contingente ma una Costituzione che restasse, forte come la nostra, che prevedesse di essere contro qualsiasi forma di totalitarismo e quindi la declinavano in positivo: difesa della libertà, contro la violenza'', sottolinea.

''Tutto quello che il fascismo ha rappresentato nel suo evolversi viene condannato in un testo pregevole di 139 articoli e 12 norme transitorie, nel quale i costituzionalisti hanno previsto la parola antifascista una sola volta, perché non si doveva rifare il partito fascista. E questo resta lì fermo, perché non c'è nessuno che intende, immagino, farlo perché sarebbe una follia antistorica e una cosa contro i nostri principi di libertà'', dice Lollobrigida.

Capitolo elezioni europee: Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia e moglie del ministro Lollobrigida, sarà candidata? ''Non sono il più adatto'' a dare questa notizia, dice Lollobrigida. ''Parlo di politica con Arianna Meloni meno che con altri, nonostante sia una autorevolissima dirigente, tenendo l'ambito familiare più protetto possibile rispetto a questo tipo di discussioni'', spiega l'espondente del partito Fratelli d'Italia.