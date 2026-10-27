"Schlein ha tutte le possibilità di vincere contro Meloni: è donna, è capo di un grande partito, un partito che ha risollevato e quindi ha tutte le carte in regola per vincere". Lo ha detto Goffredo Bettini all'Adnkronos intervistato dal direttore Davide Desario per AdnTalks. "Non riesco a capire questa preferenza" che si dice abbia Giorgia Meloni di avere Elly Schlein come avversaria. "Conte ha altre caratteristiche. M5S è un partito più piccolo, però ha un profilo di governo, persino di statista e, diciamoci le cose come stanno, perché ha governato con noi salvando l'Italia sia sul piano economico".