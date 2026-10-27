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Centrosinistra, Bettini ad AdnTalks: "Primarie ormai inevitabili, facciamole prima possibile" - Video

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27 ottobre 2026 | 11.23
Redazione Adnkronos
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"C'erano anche altre strade però ormai c'è un accordo tra i due fondamentali partiti, quindi si andrà alle primarie. Quando farle? Subito, il prima possibile perché, non ci illudiamo, non saranno rose e fiori: ci sarà una competizione, ci saranno evidentemente delle frizioni e quindi chi vince deve avere il tempo prima delle elezioni politiche di essere il candidato di tutti, di entrare nel cuore di tutti". Lo ha detto Goffredo Bettini all'Adnkronos intervistato dal direttore Davide Desario per AdnTalks.

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