Al via lavori in cortile d'onore alla Camera, off limits fino a febbraio

Al via la fase operativa dei lavori di ristrutturazione del cortile interno della Camera, il cosiddetto cortile d'onore di Montecitorio, già 'ponteggiato' da agosto per interventi edilizi. Area di Montecitorio che da oltre 50 anni non è più stata oggetto di manutenzione straordinaria.

I lavori previsti si dovrebbero limitare al rifacimento delle facciate interne del Palazzo che si affacciano sul cortile, al cui centro sorge la grande fontana tonda. Un luogo da sempre di incontro tra parlamentari, con le panchine e i due gazebo, dove in tanti si fermano magari per fumare una sigaretta. Luogo in cui i cronisti parlamentari spesso si fanno trovare per raccogliere confidenze degli eletti e cercare notizie, come accade anche nel vicino Transatlantico.

Ora per permettere la ristrutturazione edilizia il cortile verrà chiuso da mercoledì prossimo, 20 settembre, con la riapertura prevista non più entro novembre, come inizialmente stimato, ma a febbraio 2024, per la necessità appena emersa di interventi più radicali, causa un degrado maggiore e criticità superiori a quelle emerse in sopralluoghi precedenti.