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Futuro nazionale, Gianni Alemanno in diretta domani alle 11 all'Adnkronos

Il fondatore del movimento 'Indipendenza' confluito in Fn ospite di 'Adn Talks', il nuovo format in diretta sul sito internet e sul canale youtube dell'Adnkronos. Ad intervistarlo sarà il direttore Davide Desario

Gianni Alemanno - Fotogramma /Ipa
Gianni Alemanno - Fotogramma /Ipa
05 luglio 2026 | 12.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gianni Alemanno, fondatore del movimento "Indipendenza" confluito in Futuro nazionale, domani, 6 luglio, sarà al Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai a Roma, ospite di 'Adn Talks', il nuovo format in diretta sul sito internet e sul canale youtube dell'Adnkronos. Ad intervistarlo sarà il direttore Davide Desario. La diretta avrà inizio alle 11.

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Gianni Alemanno Indipendenza Futuro nazionale
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