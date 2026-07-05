Il fondatore del movimento 'Indipendenza' confluito in Fn ospite di 'Adn Talks', il nuovo format in diretta sul sito internet e sul canale youtube dell'Adnkronos. Ad intervistarlo sarà il direttore Davide Desario

Gianni Alemanno, fondatore del movimento "Indipendenza" confluito in Futuro nazionale, domani, 6 luglio, sarà al Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai a Roma, ospite di 'Adn Talks', il nuovo format in diretta sul sito internet e sul canale youtube dell'Adnkronos. Ad intervistarlo sarà il direttore Davide Desario. La diretta avrà inizio alle 11.