"Inquietante quanto accaduto in Antimafia. Verini prova a gettare fumo ma i fatti sono gravissimi. Per inquinare il lavoro della commissione il Pd, tramite suoi consulenti e collaboratori, ha diffuso via chat un comunicato stampa divulgato dall'agenzia Adnkronos ma poi falsificato da alcune parti, di un esponente della maggioranza, Maurizio Gasparri. Verini e la Schlein chiariscano i motivi per i quali sia accaduto questo". Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.

"Cosa sta scoprendo l'Antimafia che turba gli ambienti del Pd, tanto da spingere i propri collaboratori a diffondere un comunicato artefatto? Solidarietà non solo a Gasparri ma a tutti i componenti di maggioranza della commissione Antimafia che con il Presidente Colosimo stanno lavorando benissimo su temi fino ad ora mai toccati con questo coraggio e determinazione", conclude l'esponente di Fdi.