Autonomia, Calderoli: "Permetterà di arrivare all'unificazione del paese"

"E' chiaro che una regione da 120mila persone ha esigenze diversa da una regione di 10 milioni di abitanti" con l'autonomia differenziata "si può arrivare all'unificazione del paese, al superamento della questione meridionale e settentrionale". Rinascita province è obiettivo a cui tengo tanto, dedicherei questo festival alla pacificazione". Lo ha detto il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, intervenendo al Festival delle Regioni e delle Province autonome, in corso al Teatro Carignano di Torino.

Sull'autonomia differenziata, ha proseguito il ministro, "siamo arrivati ad approvare l'art.3 che approfondisce i livelli essenziali di prestazione, ringrazio il professor Cassese che ha identificato le materie da includere e quelle da tenere fuori e spero per la fine di ottobre di portare a casa una prima bozza che stabilisca definitivamente quali siano iLep".

"E’ assolutamente necessario finanziare in maniera sufficiente la sanità -ha detto Calderoli- però è anche gestire bene quelle risorse perché non esiste al mondo che la spesa pro capite media di una Regione sia di 100 euro in più rispetto a un’altra con la differenza che da quella Regione vanno tutti nell’altra a farsi curare. Quindi -ha aggiunto il ministro- non è solo una quantità ma anche della qualità dell’uso delle risorse, quindi non basta amministrare bisogna ben amministrare e questa responsabilizzazione farà rendere al meglio le risorse che abbiamo a disposizione”