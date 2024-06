Una scena indecorosa. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito la maxi rissa avvenuta la scorsa settimana alla Camera rispondendo ad una domanda dei giornalisti al termine dell'incontro con il Presidente della Romania Klaus Iohannis.

Sul piano internazionale, in particolare rispetto all'influenza che avrà l'Italia nella scelta dei prossimi vertici dell'Unione europea "non credo che abbia alcun rilievo, alcun ruolo quella scena indecorosa che è avvenuta in una delle nostre Assemblee parlamentari qualche giorno addietro" durante l'esame del disegno di legge sull'autonomia, "che tutti hanno condannato e che mi auguro sia una lezione che faccia comprendere a chi l'ha attivata che non sono questi i comportamenti parlamentari".

"D'altrone la tradizione del nostro Parlamento è talmente nobile -ha proseguito il capo dello Stato - che questo non può essere un episodio di rilievo che abbia qualunque tipo di influenza".